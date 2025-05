Arabie saoudite : Des travailleurs migrants électrocutés, décapités et victimes de chutes mortelles au travail

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des travailleurs migrants se reposaient sur le site d’un chantier près de Riyad, en Arabie saoudite, le 2 mars 2024. © 2024 Jaap Arriens/Sipa via AP Photo En Arabie saoudite, de nombreux travailleurs migrants sont morts à la suite d’accidents du travail effroyables qui auraient pu être évités, notamment des chutes d’immeubles, des électrocutions et même des décapitations.Parmi les causes de décès, beaucoup sont classées à tort comme « naturelles » ; ces décès ne font pas l’objet d’une enquête et ne donnent lieu à aucune indemnisation. En cas d’accident…



