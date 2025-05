République centrafricaine. L’arrestation de l’ancien chef rebelle Sayo rappelle l’urgence de rendre justice pour les crimes commis dans le passé

par Amnesty International

Réagissant à l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’encontre d’Armel Sayo, l’ancien chef du groupe armé rebelle Révolution et Justice (RJ), Marceau Sivieude, directeur régional par intérim d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, a déclaré : « L’arrestation d’Armel Sayo doit rappeler que les atrocités commises entre 2014 et 2019 par le mouvement Révolution et […] The post République centrafricaine. L’arrestation de l’ancien chef rebelle Sayo rappelle l’urgence de rendre justice pour les crimes commis dans le passé appeared first on Amnesty International.…



Lire l'article complet