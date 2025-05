États-Unis : De grandes entreprises violent les droits des travailleurs des plateformes numériques

par Human Rights Watch

Click to expand Image Illustration en couverture d’un rapport de HRW publié en mai 2025 au sujet de « gig workers » (travailleurs de plateformes numériques) aux États-Unis. Cette illustration montre un « gig worker » sur une bicyclette, procédant à la livraison d’une commande effectuée via l’une de ces plateformes. Le rapport examine les pratiques de sept entreprises dont Amazon Flex, DoorDash et Uber. © 2025 Brian Stauffer pour Human Rights Watch (Washington) – Des grandes entreprises gérant des plateformes numériques de services (« gig companies ») aux États-Unis…



