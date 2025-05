Burkina Faso : L’armée a dirigé des massacres ethniques

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le village de Mahouna dans l'ouest du Burkina Faso, le 18 mars 2022. © 2022 Mapillary (Nairobi) – L’armée du Burkina Faso a dirigé et a participé au massacre de plus de 130 civils peuls – et potentiellement bien plus – commis par des milices pro-gouvernementales dans la région occidentale de la Boucle du Mouhoun en mars 2025, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les tueries de civils par les forces de sécurité gouvernementales, les milices et les groupes armés islamistes constituent des crimes de guerre et d’autres atrocités criminelles possibles.Le massacre…



