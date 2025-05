États-Unis : De grandes entreprises violent les droits des « travailleurs gig »

par Human Rights Watch

Click to expand Image Illustration en couverture d’un rapport de HRW publié en mai 2025 au sujet de « gig workers » (travailleurs de plateformes numériques) aux États-Unis. Cette illustration montre un « gig worker » sur une bicyclette, procédant à la livraison d’une commande effectuée via l’une de ces plateformes. Le rapport examine les pratiques de sept entreprises dont Amazon Flex, DoorDash et Uber. © 2025 Brian Stauffer pour Human Rights Watch (Washington) – Des grandes entreprises gérant des plateformes numériques de services (« gig companies ») aux États-Unis…



Lire l'article complet