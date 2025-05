Pharma, cosmétique… et si les déchets végétaux aidaient à développer l’économie circulaire ?

par Maher Abla, Enseignant-chercheur en chimie à l'ESTBB et membre du groupe de recherche "Biotechnologies, Santé, Ethique" de l'unité de recherche UR CONFLUENCE: Sciences et Humanités (EA 1598), UCLy (Lyon Catholic University)

Grégory Chatel, Enseignant-chercheur en chimie verte au laboratoire EDYTEM, Université Savoie Mont Blanc

Philip Lawrence, Professeur de l'UCLy en virologie, responsable du groupe de recherche "Biotechnologies, Santé, Éthique" de l’UR CONFLUENCE : Sciences et Humanités (EA 1598), UCLy (Lyon Catholic University)

Thanh-Nhat Pham, Enseignant-chercheur en chimie et biochimie à l'ESTBB et membre du Groupe de recherche " Biotechnologies, Santé, Éthique " de l'Unité de recherche CONFLUENCE : Sciences et Humanités (EA 1598), UCLy (Lyon Catholic University)