Ouganda : À l'occasion de la Fête des mères, l’appel de mères de personnes LGBTQ+

par Human Rights Watch

Play Video (Nairobi, 8 mai 2025) – Alors que Human Rights Watch s’apprête à publier prochainement un rapport examinant l'impact de la loi draconienne anti-homosexualité sur la vie des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) en Ouganda, un groupe de mères de personnes LGBT se réunira le 8 mai pour demander l’égalité des droits pour leurs enfants, ont déclaré aujourd'hui Human Rights Watch et Chapter Four Uganda ; les mères appelleront aussi à une meilleure protection de leurs enfants, et au respect de leur dignité.Ces mères se sont exprimées ouvertement…



