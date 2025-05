Haïti : les familles déplacées prises au piège d'un cycle de peur et de souffrance

Brisée par la mort de son mari lors de la vague croissante de violence des gangs en Haïti l’année dernière, Christiana et ses six enfants ont fui à 223 kilomètres de leur ville natale vers la ville de Mirebalais, où sa fille de six ans, Leineda, a commencé un traitement contre la malnutrition.



