Soudan. Une nouvelle enquête révèle que des armes chinoises de pointe fournies par les Émirats arabes unis enfreignent l’embargo sur les armes

par Amnesty International

Des armes chinoises sophistiquées, réexportées par les Émirats arabes unis, ont été interceptées à Khartoum, et utilisées au Darfour, en violation flagrante de l'embargo des Nations unies sur les armes, a déclaré Amnesty International au terme d'une nouvelle enquête. En analysant des images et des vidéos montrant les répercussions d'attaques menées par les Forces d'appui



