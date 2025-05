The Conversation Africa a dix ans : l'histoire d'un nouveau média porté par la générosité

Partir de zéro est aussi intimidant qu'exaltant. On sent le cœur s’emballer, l’adrénaline monter, et l’excitation d’un départ qui ne ressemble à aucun autre. Dix ans après le lancement de The Conversation Africa, je ressens encore ces émotions intenses, comme si c’était hier. Ce jour où notre premier article a été publié, où notre newsletter a pris son envol. Grâce à un logiciel ingénieux, nous pouvions suivre en temps réel les ouvertures d’e-mails dans des villes d’Afrique du Sud, du Kenya, du Nigeria, du Ghana, du Sénégal, du Malawi, du Zimbabwe, mais aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni, en…