Ukraine : avril a été le mois le plus meurtrier pour les civils ukrainiens depuis septembre 2024

Avec au moins 209 civils tués et plus d’un millier de blessés, avril est devenu le mois le plus meurtrier pour les civils ukrainiens depuis septembre 2024, a indiqué la Mission de surveillance du Bureau des droits de l’homme de l’ONU en Ukraine.



