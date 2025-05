Lituanie. La décision de quitter la convention interdisant les mines antipersonnel pourrait mettre en danger des vies civiles

par Amnesty International

Réagissant à l'information selon laquelle le Parlement lituanien a voté en faveur du retrait de la Convention d'Ottawa, un traité historique interdisant l'utilisation des mines antipersonnel, Esther Major, directrice adjointe des recherches pour l'Europe à Amnesty International, a déclaré : « La décision de quitter la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel est rétrograde, et ne fera […]



