Tunisie. Cela fait un an que des défenseur·e·s des droits humains travaillant avec des réfugié·e·s et des migrant·e·s sont en détention arbitraire

par Amnesty International

Les autorités tunisiennes doivent immédiatement remettre en liberté des défenseur·e·s des droits humains, des membres d’ONG et d’anciens responsables locaux, qui sont arbitrairement maintenus en détention provisoire depuis un an en raison de leur soutien légitime aux réfugié·e·s et aux migrant·e·s, a déclaré Amnesty International mercredi 7 mai. La répression en cours, qui s’inscrit dans une […] The post Tunisie. Cela fait un an que des défenseur·e·s des droits humains travaillant avec des réfugié·e·s et des migrant·e·s sont en détention arbitraire appeared first on Amnesty International.…



Lire l'article complet