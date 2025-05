Monde. La décision rendue contre NSO Group dans l’affaire Whatsapp est une « victoire historique dans la lutte contre l’utilisation abusive de logiciels espions »

par Amnesty International

Réagissant à la décision selon laquelle le fabricant de logiciels espions NSO Group doit verser plus de 167 millions de dollars de dommages et intérêts à Whatsapp, Rebecca White, chercheuse sur la surveillance ciblée à Amnesty International, a déclaré : « Ceci est une victoire historique dans la lutte contre l’utilisation abusive de logiciels espions. NSO Group, qui […] The post Monde. La décision rendue contre NSO Group dans l’affaire Whatsapp est une « victoire historique dans la lutte contre l’utilisation abusive de logiciels espions » appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet