La justice est vitale pour une paix durable dans la région des Grands Lacs en Afrique

par Human Rights Watch

Click to expand Image La ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo Thérèse Kayikwamba Wagner (à gauche), le secrétaire d'État américain Marco Rubio (au centre) et le ministre des affaires étrangères du Rwanda Olivier Nduhungirehe signent la Déclaration de principes au département d'État américain à Washington, DC, le 25 avril 2025. © 2025 Graeme Sloan/Sipa via AP Photo Les efforts déployés par les États-Unis pour mettre fin au conflit armé actuel dans la région africaine des Grands Lacs semblent ignorer un facteur clé des hostilités : l'incapacité historique…



Lire l'article complet