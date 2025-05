Soudan du Sud : des milliers d'enfants malnutris mis en danger en raison d'une route humanitaire coupée

Plus de 60.000 enfants souffrant de malnutrition dans l’État du Haut-Nil, au Soudan du Sud, risquent de s’enfoncer encore plus dans la faim extrême alors que les stocks de traitements sont extrêmement bas et que les efforts de réapprovisionnement sont entravés par les récentes vagues de violence, ont averti jeudi deux agences des Nations Unies.



