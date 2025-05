Hong Kong : 87 organisations condamnent l’arrestation des proches d’une activiste

par Human Rights Watch

Click to expand Image Anna Kwok, directrice exécutive du Hong Kong Democracy Council (« Conseil pour la démocratie à Hong Kong »), ONG basée à Washington, s’exprimait lors d'un rassemblement à Washington, le 19 novembre 2024 ; cet événement était organisé en guise de soutien à 47 activistes pro-démocratie (surnommés « Hong Kong 47 ») faisant l’objet d’un procès inique à Hong Kong. © 2024 May Yeung / SOPA Images/Sipa via AP Photo (New York, 7 mai 2025) – Les arrestations injustes par les autorités de Hong Kong du père et du frère d'Anna Kwok, une éminente activiste…



