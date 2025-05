Un ouvrage botanique révèle le fabuleux trésor végétal du Burkina Faso et du Mali

par Cyrille Chatelain, Scientist, Conservatoire et Jardin botaniques de Genève (CJBG)

Adjima Thiombiano, Full Professor of Plant Biology and Ecology, Université Joseph Zi-Kerbo

Blandine Marie Ivette Nacoulma, Lecturer and Researcher in Botany and Phyto-Ecology, Université Joseph Ki-Zerbo

Mamadou Lamine Diarra, Botanist, Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako