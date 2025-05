Le HCR et ses partenaires lancent un appel pour le financement de l'aide aux réfugiés congolais

Alors que la crise humanitaire en République démocratique du Congo (RDC) continue de s'aggraver, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et 107 partenaires ont lancé mardi un appel de fonds de 781 millions de dollars afin de pouvoir continuer à fournir cette année une assistance à plus d'un million de réfugiés et demandeurs d'asile congolais, ainsi qu'à plus d'un million de personnes vulnérables au sein des communautés locales qui les accueillent dans sept pays.



Lire l'article complet