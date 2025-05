Israël/TPO.Deux mois de siège cruel et inhumain illustrent une nouvelle fois l’intention génocidaire d’Israël à Gaza

par Amnesty International

Israël doit immédiatement mettre fin au siège dévastateur imposé à la bande de Gaza occupée, qui constitue un acte génocidaire, une forme flagrante de punition collective illégale et un crime de guerre consistant à se servir de la privation de nourriture pour la population civile comme d’une méthode de guerre, a déclaré Amnesty International, alors […] The post Israël/TPO.Deux mois de siège cruel et inhumain illustrent une nouvelle fois l’intention génocidaire d’Israël à Gaza appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet