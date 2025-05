Les 100 premiers jours de la présidence Trump ont été caractérisés par la cruauté, le chaos et les attaques contre les droits humains

par Amnesty International

Alors que Donald Trump commémore ses 100 premiers jours à la tête des États-Unis, Amnesty International met en avant la crise des droits humains alimentée par les pratiques autoritaires, les politiques discriminatoires et racistes, et les discours dangereux du gouvernement Trump. Dans un document intitulé Chaos & Cruelty: 10 Compounding Assaults on Human Rights, Amnesty […]



