Bénin. La vague d’attaques contre la liberté de la presse souligne l’urgence de réformer le Code du numérique

par Amnesty International

La récente vague de sanctions prises par les autorités béninoises à l’encontre de médias indépendants souligne l’urgence de protéger la liberté de la presse dans le pays, ont déclaré Amnesty International, Reporters sans frontières (RSF) et Internet sans frontières. Cet appel est lancé alors que le Parlement béninois débat de la révision du Code du […] The post Bénin. La vague d’attaques contre la liberté de la presse souligne l’urgence de réformer le Code du numérique appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet