Yémen : Une frappe américaine aurait tué et blessé des dizaines de migrants

par Human Rights Watch

(Beyrouth, 29 avril 2025) – Le 28 avril 2025, les forces des États-Unis ont frappé un centre de détention pour migrants à Saada, au Yémen, tuant plus de 68 civils et en blessant des dizaines d'autres. Human Rights Watch a vérifié une vidéo publiée par la chaîne d'information Al-Masirah, dirigée par les Houthis, montrant des migrants et des demandeurs d'asile morts et blessés à la suite de la frappe ; cette vidéo a ete également vérifiée par l'agence de presse Reuters. Les personnes tuées et blessées, toutes de nationalité africaine, se trouvaient dans un centre de détention situé dans la zone…



