Les porte-parole solidaires dévoilent le Manifeste pour un Québec solidaire de ses travailleuses et travailleurs

Les porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal et Guillaume Cliche-Rivard, dévoilent ce matin le

Manifeste pour un Québec solidaire de ses travailleuses et travailleurs

, une proposition politique qui sera soumise au vote des délégués du parti au Conseil national des 7 et 8 juin 2025.

« Face à la crise du coût de la vie qui frappe fort et aux inégalités qui s’accroissent, Québec solidaire a une mission claire, un devoir historique : porter haut la voix des travailleuses et des travailleurs, qui sont les premières victimes des politiques menées par les gouvernements successifs depuis 30 ans. Avec ce manifeste, nous voulons remettre les gens qui travaillent fort, celles et ceux qui font marcher le Québec au quotidien, au cœur de notre projet politique. Nous voulons montrer qu’une autre voie est possible. Un autre projet de société, plus juste, où tout le monde peut vivre dignement des fruits de son travail », a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

« Le modèle québécois est en train de disparaître, et les 7 années de gouvernement caquiste n’ont rien fait pour inverser la tendance. Bien au contraire, nos services sociaux sont à l’agonie, la crise de l’itinérance empire d’année en année faute de logements et de soutien, et les travailleuses et travailleurs tiennent à bout de bras nos services publics qui ne répondent plus à tous nos besoins. Cette situation n’est pas une fatalité, elle est le résultat de choix politiques clairs, où les Northvolt et Amazon de ce monde passent avant les éducatrices, les infirmières, les ouvriers et les agriculteurs du Québec. Ce Manifeste, c’est une promesse aussi simple qu’audacieuse par les temps qui courent : un gouvernement solidaire mettra les travailleuses et les travailleurs au sommet de la liste de priorités », a ajouté Guillaume Cliche-Rivard, porte-parole par intérim de Québec solidaire.