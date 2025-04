Les disparitions forcées, instruments de répression des autorités militaires en Afrique de l’Ouest

par Amnesty International

Les régimes militaires au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et au Niger s'emploient à faire taire toute critique des autorités au pouvoir. Pour réduire au silence les voix contestataires, les forces de défense et de sécurité ont régulièrement recours aux disparitions forcées et aux détentions illégales, comme le confirme le dernier rapport annuel d'Amnesty



