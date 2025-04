Amnesty International alerte sur une crise mondiale des droits humains et un « effet Trump » qui accélère les tendances destructrices

par Amnesty International

La campagne anti-droits du gouvernement de Donald Trump renforce les tendances néfastes déjà présentes, fragilisant les protections des droits humains et mettant en danger des milliards de personnes dans le monde, avertit Amnesty International mardi 29 avril à l'occasion du lancement de son rapport annuel La situation des droits humains dans le monde. L'organisation, à travers […]



