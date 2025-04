Au-delà du contrôle des frontières, comment mieux intégrer les réfugiés dans leurs communautés d'accueil

Face au déclin de l’aide humanitaire, la communauté internationale doit se concentrer non plus sur des efforts de secours à court terme, mais plutôt sur des politiques inclusives qui soutiennent à la fois les réfugiés et les communautés d’accueil, ont plaidé cette semaine des hauts responsables onusiens.



