Conflit dans l’est de la RDC : intensification des efforts diplomatiques pour ramener la paix

Les efforts diplomatiques pour ramener la paix dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) se sont intensifiés cette semaine avec l’annonce d’un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 et la signature d’une « Déclaration de principes » par la RDC et le Rwanda.



Lire l'article complet