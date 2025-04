QS veut mettre à contribution les multimillionnaires pour financer les services publics

Alors que la décote du Québec coûtera cher en taux d’intérêts, la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, et la responsable solidaire en matière de Finances, Alejandra Zaga Mendez, demandent à la CAQ d’imposer une taxe sur la fortune nette des multimillionnaires détenant plus de 50 millions de $.

Cette mesure toucherait 4000 ménages, soit le 0,1% le plus riche de la population, et rapporterait annuellement 3 milliards $ supplémentaires par année afin d’éviter des coupures dans les services publics.

« Pourtant, malgré un déficit de plus de 13 milliards $, la CAQ n’a qu’une vision: couper dans les services à la population. Je demande à François Legault et Éric Girard de regarder du côté de la colonne des revenus et d’avoir le courage d’aller chercher l’argent là où il est, en taxant la fortune du 0,1% le plus riche. Ça aurait un impact immédiat sur les services. L’austérité et les coupures ne sont pas une fatalité. On peut faire d’autres choix comme société, accroître les revenus de l’État et mieux répartir la richesse. Même l’agence S&P l’a dit: la décote du Québec est causée par l’écart entre les dépenses et les revenus », a déclaré Mme Zaga Mendez.

Cette mesure serait mise en place en rendant obligatoire pour tout ménage possédant des actifs dépassant 25 M$ de les déclarer dans un formulaire à Revenu Québec. Les dettes et autres passifs seraient ensuite retranchés pour identifier les fortunes et ainsi appliquer une imposition annuelle de 1 % sur les actifs nets entre 50 M$ et 500 M$ et de 2 % sur les actifs nets de plus de 500 M$.

Dans la pratique, Revenu Québec devra essentiellement surveiller plus attentivement les 4000 ménages dont la fortune dépasse 50 M$.

Une mesure fiscale qui existe à l’international

« Les milliardaires s’enrichissent alors que nos services publics craquent de partout. En ce moment, le PDG de Couche-Tard a les moyens de s’acheter 18 000 maisons, alors que la majorité des Québécoises et des Québécois n’arrivent même pas à acheter leur première maison, c’est indécent. Ils ont les moyens, faisons-les contribuer. Je demande à M. Legault de suivre l’exemple de la Suisse, de l’Espagne, de la France, de la Norvège et de la Colombie, qui ont déjà ce genre de mécanisme pour que les plus fortunés paient leur juste part. C’est une mesure qui ne demande que du courage politique, et qui va permettre d’éviter de vivre de l’austérité en santé, en éducation, en transports », a complété Mme Ghazal.