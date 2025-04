République dominicaine. Le Protocole de santé exacerbe le racisme des politiques migratoires

par Amnesty International

Face aux mesures annoncées le 6 avril par le gouvernement de Luis Abinader sur les questions migratoires, en particulier concernant un protocole pour l’accès des migrant·e·s aux services de santé publique en République dominicaine, Amnesty International a déclaré : « Le président Luis Abinader doit opter pour des mesures visant à renforcer le système de santé. Non seulement […] The post République dominicaine. Le Protocole de santé exacerbe le racisme des politiques migratoires appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet