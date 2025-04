Algérie. Face à de nouvelles expressions du mécontentement, les autorités accentuent la répression de l’opposition pacifique

par Amnesty International

En réaction à un nouveau mouvement de protestation en ligne et dans la période précédant le sixième anniversaire du Hirak en février 2025, les autorités algériennes ont intensifié leur répression implacable de toute opposition pacifique en procédant à des arrestations arbitraires et des poursuites judiciaires injustes aboutissant à de longues peines d'emprisonnement, a déclaré Amnesty



