Ukraine : des attaques de missiles et de drones font au moins 9 morts et plus de 70 blessés à Kyïv

Dans l’une des pires attaques de missiles russes contre la capitale ukrainienne, au moins 9 personnes ont été tuées et plus de 70 autres ont été blessées dans la nuit de mercredi à jeudi, a déploré jeudi un haut responsable des Nations Unies.

Lire l'article complet © Nations Unies - jeudi 24 avril 2025