Pape François, le premier pontificat postcolonial dont le message résonne chez les Africains

Lorsqu'il a été présenté à une foule en liesse sur la place Saint-Pierre, au Vatican, le 13 mars 2013 , peu de gens en dehors de l'Amérique latine connaissaient Jorge Bergoglio.Mais plus de dix ans plus tard, grâce à mes travaux en tant que spécialiste du catholicisme, je dirais que la plupart des catholiques aiment le pape François. Ils voient un lien profond entre son message et ses priorités, d'une part,…