Hongrie. Alors que la loi mettant en péril la marche des fiertés entre en vigueur, la riposte mondiale s’organise sous le slogan « Laissez marcher les fiertés »

par Amnesty International

Alors qu'une loi discriminatoire susceptible d'être utilisée pour interdire les marches des fiertés en Hongrie entre en vigueur le 15 avril 2025, Amnesty International annonce le lancement d'une campagne internationale qui interpelle les autorités hongroises avec le slogan « Laissez marcher les fiertés ». Cette campagne, qui démarre le 16 avril, à l'approche du 30e anniversaire de la marche des



