Le démantèlement de l’USAID a aussi des impacts sur les organismes d’aide canadiens et les communautés. Voici comment

par Marie-Claude Savard, Professeure, Directrice scientifique de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaires, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Katherine Robitaille, Doctorante, enseignante et chercheuse en management, coopération internationale et justice climatique féministe, Université Laval