À l'ONU, des jeunes partagent leurs projets pour un monde plus juste, plus vert et plus durable

Des jeunes du monde entier sont réunis au Siège de l'ONU, à New York, cette semaine pour partager leurs recommandations visant à transformer le monde en un endroit plus juste, plus vert et plus durable, dans le cadre du Forum des jeunes du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC).

