Kirghizistan. L’arrestation de la défenseure des droits humains Rita Karassartova est le signe inquiétant d’un durcissement de la répression

par Amnesty International

En réaction à l'arrestation de l'éminente défenseure kirghize des droits humains Rita Karassartova, Marie Struthers, directrice du programme Europe de l'Est et Asie centrale d'Amnesty International, a déclaré : « L'arrestation de Rita Karassartova marque une évolution inquiétante du durcissement de la répression contre la société civile au Kirghizistan. Elle semble uniquement liée à son engagement public […]



