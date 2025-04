Soudan. Deux années de conflit et d’indifférence de la communauté internationale

par Amnesty International

À l’occasion du deuxième anniversaire de la guerre civile qui a éclaté au Soudan, Erika Guevara Rosas, directrice générale de la recherche, du plaidoyer, des politiques et des campagnes à Amnesty International, a déclaré : « Aujourd’hui est un jour de honte. Honte aux auteurs de violences dans les deux camps de ce terrible conflit qui infligent […] The post Soudan. Deux années de conflit et d’indifférence de la communauté internationale appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet