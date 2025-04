Ghana. Des centaines de personnes accusées de sorcellerie ont besoin de toute urgence de protection et de réparation

par Amnesty International

Les autorités ghanéennes ont failli à respecter et protéger les droits humains de centaines de victimes d'accusations de sorcellerie et d'attaques rituelles contraintes de fuir leurs communautés par peur pour leur vie, a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport. « Marquées à vie : comment les accusations de sorcellerie entraînent des violations des droits humains […]



