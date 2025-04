Droits de douane : les pays en développement devraient être épargnés, selon la CNUCED

Alors que les gouvernements et marchés mondiaux sont aux prises avec la récente volatilité des droits de douanes, la cheffe de l’agence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) estime que les pays les plus pauvres, dont les activités ont un effet négligeable sur les déficits commerciaux, devraient être exemptés.



Lire l'article complet