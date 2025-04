Gaza : les ordres d’évacuation israéliens masquent-ils une politique de déplacements forcés ?

La multiplication des soi-disant ordres d’évacuation émis par les forces israéliennes à Gaza entraîne le transfert forcé de nombreux Palestiniens vers des espaces de plus en plus restreints et non protégés, sans le moindre accès à l’eau ou à la nourriture, a dénoncé, vendredi, une agence de l’ONU.



Lire l'article complet