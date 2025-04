Salvador. Risque de torture et d’autres mauvais traitements pour le défenseur des droits humains Fidel Zavala

par Amnesty International

Le défenseur salvadorien des droits humains Fidel Zavala risque d'être soumis à la torture et à d'autres mauvais traitements. Fidel Zavala a récemment été transféré dans une prison où travaillent des gardiens qu'il a dénoncés par le passé pour avoir torturé et maltraité des personnes incarcérées. Sa vie et son intégrité personnelle sont en danger.



