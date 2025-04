Yémen. L’arrêt brutal et irresponsable de l’aide américaine aggrave la crise humanitaire et met en danger des millions de personnes

par Amnesty International

L'arrêt brutal et irresponsable de l'aide internationale par le gouvernement des États-Unis met en danger la santé et les droits fondamentaux des millions de personnes qui dépendent de l'aide humanitaire au Yémen, a déclaré Amnesty International jeudi 10 avril 2025. Après une décennie de conflit dévastateur, le Yémen reste en proie à l'une des pires crises



