Soudan. Le recours atroce et généralisé aux violences sexuelles par les Forces d’appui rapide détruit des vies

par Amnesty International

Tout au long des deux années de guerre civile au Soudan, les Forces d'appui rapide ont soumis des femmes et des filles à des violences sexuelles généralisées, dans le but d'humilier, d'asseoir leur contrôle et de déplacer des populations dans l'ensemble du pays. Les atrocités commises par les Forces d'appui rapide, qui comprennent des viols,



