À Gaza, la peur et la faim s’installent dans un quotidien ravagé par la guerre

Alors que l’aide humanitaire reste bloquée depuis plus de cinq semaines à Gaza, les bombardements israéliens plongent les civils dans un quotidien marqué par la peur et la pénurie de nourriture, de médicaments et d’accès aux soins, notamment pour les femmes enceintes.



Lire l'article complet