Thaïlande. Les autorités doivent mettre un terme aux campagnes de dénigrement et aux cyberattaques malveillantes contre la société civile

par Amnesty International

Amnesty International a appelé les autorités thaïlandaises à mener des enquêtes et à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme aux cyberattaques contre les défenseur·e·s des droits humains, après la fuite de documents internes du gouvernement révélant que l'organisation figurait parmi plusieurs groupes de la société civile visés par une campagne coordonnée et […]



