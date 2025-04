Égypte. Il faut mettre un terme aux arrestations arbitraires, aux disparitions forcées et aux menaces d’expulsion visant les membres de la minorité ahmadie

par Amnesty International

Les autorités égyptiennes doivent renoncer à tout projet de renvoi forcé d'un demandeur d'asile syrien qui risque d'être expulsé vers la Syrie dès le 9 avril, et mettre fin à la répression qui vise les membres de la Religion ahmadie de la paix et de la lumière, ont déclaré Amnesty International et l'Initiative égyptienne pour les […]



