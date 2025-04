Slovaquie. Les modifications proposées de la Constitution saperaient les droits des personnes LGBTIQ+ et constitueraient un recul pour l’égalité des genres

par Amnesty International

Les propositions de modification de la Constitution slovaque visant à ne reconnaître que deux sexes (masculin et féminin) et à limiter l'adoption aux seuls couples hétérosexuels mariés auraient un effet dévastateur sur les droits des personnes LGBTIQ+, a déclaré Amnesty International à l'approche d'un débat et d'un vote attendus au Parlement slovaque. La batterie d'amendements […]



