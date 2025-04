Côte d’Ivoire. Le syndicaliste condamné à deux ans de prison ferme doit être libéré et le droit de grève garanti pour tous dans le pays

par Amnesty International

Réagissant à la condamnation par la justice ivoirienne à deux ans de prison ferme d'un enseignant syndicaliste le 8 avril pour « coalition d'agents publics » et « entrave au fonctionnement du service public », Marceau Sivieude, directeur régional par intérim d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, a déclaré : « Amnesty International appelle à la libération



