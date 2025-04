L’album d’Elisapie, lauréat d’un prix Juno, promeut l’inuktitut par la musique

par Richard Compton, Professor, Department of Linguistics, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Sarah Angiyou, Teacher at Ikaarvik School & Co-Management Group Member for certificate programs for Inuit teachers, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)